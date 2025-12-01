Paris (www.anleihencheck.de) - Mit rund 2,06 Neuseeländischen Dollar je Euro erreichte Neuseelands Leitwährung am Dienstag den niedrigsten Stand seit Ende 2009, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nur einen Tag später habe die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) jedoch für eine leichte Gegenbewegung gesorgt: Sie habe den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent gesenkt, den niedrigsten Wert seit Mitte 2022. Laut Lehrbuch hätte dies eigentlich zu einer weiteren Schwächung des "Kiwi" führen müssen. Doch die Neuseeländische Zentralbank habe gleichzeitig das Ende des Lockerungszyklus signalisiert, da die Wirtschaft erste Anzeichen einer Erholung gezeigt habe. Konkret bedeute dies, dass Volkswirte für 2026 einen Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent erwarten würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...