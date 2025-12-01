Chinas Industrie hat im November erneut an Schwung verloren. Die Fabrikaktivität schrumpfte bereits den achten Monat in Folge und auch der Dienstleistungssektor kühlte spürbar ab. Der Hang Seng reagierte auf die Zahlen allerdings nicht negativ, was auf frische Stimulus-Programme im neuen Jahr hindeuten könnte.Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg zwar leicht von 49,0 auf 49,2 Punkte, blieb damit aber klar unter der Wachstumsschwelle von 50. Die Industrie erholt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.