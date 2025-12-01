Chinas Industrie hat im November erneut an Schwung verloren. Die Fabrikaktivität schrumpfte bereits den achten Monat in Folge und auch der Dienstleistungssektor kühlte spürbar ab. Der Hang Seng reagierte auf die Zahlen allerdings nicht negativ, was auf frische Stimulus-Programme im neuen Jahr hindeuten könnte.Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg zwar leicht von 49,0 auf 49,2 Punkte, blieb damit aber klar unter der Wachstumsschwelle von 50. Die Industrie erholt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
