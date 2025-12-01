Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche beginnt mit der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe, so die Analysten der Helaba.Während die Zahlen in Deutschland und der Eurozone aufgrund bereits vorliegender Vorabschätzungen nur von begrenztem Interesse seien, richte sich der Fokus auf den ISM-Index in den USA. Dieser gelte als wichtiger Indikator für die konjunkturelle Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Der schwache Wert im Oktober habe die anhaltend schwierige Lage des Sektors verdeutlicht. Die regionalen FED-Umfragen für November seien uneinheitlich ausgefallen, übertroffen jedoch insgesamt auf eine leichte Stimmungsverbesserung und einen kleinen Anstieg des ISM-Index hindeuten. Eine Rückkehr in den Expansionsbereich sei dennoch nicht zu erwarten. Im Gegensatz dazu dürfte der ISM-Serviceindex, dessen Veröffentlichung am Mittwoch anstehe, komfortabel im Expansionsbereich verbleiben. Damit würden sich die Konjunktursorgen kaum verstärken - ebenso wenig wie die Erwartungen von Zinssenkungen. ...

