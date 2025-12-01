Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in Deutschland sind nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes im November wie auch im Oktober voraussichtlich um y/y 2,3% gestiegen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Gegenüber dem Vormonat Oktober seien sie um 0,2% gesunken. Die Kerninflation, bei der die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise herausgerechnet würden, liege bei 2,7% (Oktober 2,8%). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de