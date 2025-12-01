Köln (ots) -Er hopst, er winkt, er trötet und das genau dort, wo kleine Elefantenfans ihn sich hin wünschen: Mithilfe einer neuen Augmented Reality-Anwendung (AR) wird der beliebte WDR-Elefant anlässlich seines 50. Geburtstags digital erlebbar. Der kleine Freund der Maus erscheint als animierter 3D-Character in der realen Umgebung z.B. mitten im Kinderzimmer und ermöglicht es Kindern und Erwachsenen, mit dem Elefanten zu interagieren - und das ohne App-Installation. Kinder können um den Elefanten herumlaufen, mit ihm hopsen, ihn ein Fähnchen schwenken lassen und seine Größe oder Position im Raum anpassen. Zusätzlich gibt es eine Facefilter-Funktion, die es Nutzerinnen ermöglicht, sich mit Rüssel und großen Ohren selbst als Elefant zu "verkleiden". Fotos und Videos vom großen Elefantenspaß können in der Anwendung unkompliziert erstellt und so mit Familie und Freunden geteilt werden.So funktionierts:Die Anwendung ist plattformunabhängig und benötigt keine separate App-Installation. Der Zugang erfolgt über einen QR-Code oder einen Web-Link, der die Elefantenfans direkt zur AR-Umgebung auf einer WDR-Website führt. Die Web-AR-Anwendung startet direkt im mobilen Browser. Über die Gerätekamera wird die Umgebung erfasst. Der animierte 3D-Elefant erscheint perspektivisch korrekt abgebildet in der realen Umgebung. Der Elefant kann verschiedene vordefinierte Animationen ausführen, die seinem Charakter entsprechen. Eine Auswahlfunktion ermöglicht es, zwischen den verschiedenen Animationen zu wechseln.Probieren Sie es gerne mal aus:https://www.derelefantin3d.deÜbrigens: die Maus kann das auch - sie hatte die Anwendung zu ihrem 50. Geburtstag geschenkt bekommen: https://www.wdrmaus.de/diemausin3d/Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6169596