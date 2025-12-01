© Foto: Maksym Yemelyanov - Zoonar.com/Maksym Yemelyanov

Silber ist still und leise nach oben gezogen und hat ein neues Rekordhoch erreicht. Analysten zufolge könnte sich der Silberpreis in den kommenden Jahren sogar verdoppeln.Im Schatten von Gold legte der kleine Bruder Silber eine Rekord-Rallye hin und outperformte sogar das gelbe Metall. Der Silberpreis ist seit Jahresbeginn um mehr als 78 Prozent gestiegen, im Vergleich zu einem Plus von gut 50 Prozent beim Spotpreis für Gold. Silber überschritt vergangene Woche erstmals die Marke von 50 US-Dollar, bevor er einen Teil der Gewinne wieder abgab. Am Montag lag das Metall 2,4 Prozent höher und wurde bei rund 51 US-Dollar je Feinunze gehandelt. [spotify]2s6yetRf9L8pKV2Rsp0mll[/spotify] Silber wie …