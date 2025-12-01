Hilft Apple Intel? | TSMC mit doppelter Belastung, Telekom baut Rechenzentrum & Airbus
|12:55
|Dax tiefrot - Airbus und Rheinmetall ganz schwach
|12:51
|Airbus schließt Software-Update bei A320 schneller als erwartet ab
|12:45
|Airbus says most A320 jets now have software fix, with less than 100 planes still needing update
|12:28
|Aktien Europa: Konsolidierung nach Erholung geht weiter
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Aktienmärkten hält der jüngste Konsolidierungstrend nach den vorangegangenen Erholungsgewinnen an. Von den durchwachsenen asiatischen Handelsplätzen und den...
|12:24
|ROUNDUP 2: Dringendes Software-Update für tausende Airbus-Jets - Aktie verliert
(neu: Zahl der Flugzeuge, die andere Hardware brauchen, Informationen zu betroffener Hardware, Analystenstimme, aktualisierte Kursreaktion) TOULOUSE/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Aufforderung zu...
|12:46
|Black Friday: Längere Lieferzeiten deuten auf starke iPhone-Nachfrage bei Apple hin
|12:10
|The best Cyber Monday deals for $100 or less: Score big discounts on Apple, Anker, streaming services and more
|12:07
|Apple TV Countdown 2025 plus 50 Rabatt - Streaming-Power jetzt zum Bestpreis
|12:02
|Warren Buffett Is Rapidly Selling Apple Stock. Here Are 2 Reasons Why.
|11:54
Hilft Apple Intel? | TSMC mit doppelter Belastung, Telekom baut Rechenzentrum & Airbus
|12:50
|Zusammen mit der Schwarz-Gruppe will die Deutsche Telekom wohl eine KI-Gigafactory aus dem Boden stampfen und ihr Engagement im Segment nochmal deutlich ausweiten
Die Deutsche Telekom gehört schon jetzt zu den Vorreitern in Deutschland, wenn es um das Thema KI geht. Erkennbar ist das an eigenen Smartphones, bei denen die Technologie vollständig im Vordergrund...
|11:54
Hilft Apple Intel? | TSMC mit doppelter Belastung, Telekom baut Rechenzentrum & Airbus
|11:54
|Deutsche Telekom and Lidl owner Schwarz Group to build AI data center in Germany - report
|11:51
|Telekom-Netz: Viel mehr Datenvolumen bei Edeka smart
|11:51
|KI-Gigafactory: Telekom und Schwarz-Gruppe prüfen gemeinsamen Bau von Großrechenzentrum
|12:15
|Intel to invest additional RM860m to make Malaysia its assembly hub, says Anwar
|11:54
Hilft Apple Intel? | TSMC mit doppelter Belastung, Telekom baut Rechenzentrum & Airbus
|11:53
|Mit Intel 18A-P: Apples M-Chips könnten 2027 von Intel kommen
|11:21
|US-Konsumlaune weiter hoch! Intel, Meta, Bitcoin, Strategy im Check
Der Bitcoin entwickelt sich immer mehr zum Sorgenkind. Die Bären haben sich zurückgemeldet und die älteste Kryptowährung auf Talfahrt geschickt. Samir Boyardan von HeavytraderZ hat sich den Kursrutsch...
|11:20
|Chipriese Intel meldet sich zurück: Starke Zahlen und ambitionierte Pläne
|11:54
Hilft Apple Intel? | TSMC mit doppelter Belastung, Telekom baut Rechenzentrum & Airbus
|09:53
|Handelsdruck steigt: Taiwan drängt auf Zollsenkung - TSMC-Aktie fällt
© Foto: David Chang/EPA/dpaTaiwan intensiviert seine Bemühungen, die derzeit geltenden US-Zölle auf ausgewählte Exporte von 20 Prozent auf 15 Prozent zu senken, um damit die Industrie zu entlasten.Taiwans...
|08:30
|TSMC-Aktie sorgt plötzlich für Aufruhr - hinter den Kulissen läuft offenbar etwas Großes - jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen - Zuschauer werden bestraft.
|08:14
|TSMC Unveils Custom C-HBM4E Details: N3P Logic Dies Reportedly Target 2× Efficiency Gain
|TSMC-Aktie sorgt plötzlich für Aufruhr - ungewöhnliche Aktivitäten sorgen für maximale Unruhe - die nächsten Tage könnten brutal werden - in beide Richtungen.
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AIRBUS SE
|185,12
|-9,32 %
|APPLE INC
|238,70
|-0,40 %
|DEUTSCHE TELEKOM AG
|27,910
|+1,38 %
|INTEL CORPORATION
|34,470
|-1,95 %
|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR
|246,00
|-1,99 %