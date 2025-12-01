München (ots) -Zum zweiten Adventswochenende müssen sich Autofahrer auf ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen einstellen. Winterliche Straßenverhältnisse können zu Behinderungen führen. Bei Schneefall und Glatteis darf nur noch mit Winterreifen gefahren werden. Aufgrund der Weihnachtsmärkte steigt der Verkehr in und rund um die Innenstädte spürbar an. Für einen Besuch der größeren Städte empfiehlt sich die Nutzung von Park & Ride Angeboten.Die Hauptstauzeiten liegen am Freitag zwischen 13 und 18 Uhr, am Samstag zwischen 8 und 17 Uhr sowie am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr.Mit erhöhtem Stauaufkommen ist vor allem auf folgenden Autobahnen zu rechnen:- A1 Köln - Lübeck- A2 Oberhausen - Hannover- A3 Linz - Oberhausen- A4 Aachen - Görlitz- A5 Heidelberg - Kassel- A6 Nürnberg - Heilbronn- A7 Würzburg - Fulda- A8 Salzburg - Karlsruhe- A10 Berliner Ring- Dreieck Potsdam- A12 Frankfurt (Oder) - Berlin- A81 Singen - StuttgartAuch im benachbarten Ausland bleibt die Verkehrssituation angespannt. In Österreich führen Bauarbeiten weiterhin für Verzögerungen auf der Tauern Autobahn (A10), der Inntal Autobahn (A12) sowie der Brenner Autobahn (A13) zwischen Innsbruck und Brenner.Bei der Einreise nach Deutschland sind zudem Wartezeiten durch Grenzkontrollen möglich.Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist das Fahren ohne geeignete Winterreifen nicht mehr erlaubt. Verstöße können mit Bußgeldern und Punkten geahndet werden.Weitere Informationen finden Sie unter adac.dePressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6169613