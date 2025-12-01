Nach hohen Zuwächsen in der vergangenen Woche beginnt auch die neue Woche mit steigenden Edelmetallpreisen. Silber setzt seine Rekordjagd fort und steigt um weitere knapp +2% auf ein neues Allzeithoch bei 57,86 US$. Doch was steckt wirklich hinter dem Höhenflug und wie kann es jetzt weitergehen? Edelmetalle bleiben gefragt An den Märkten herrscht weiterhin große Verunsicherung. Zwar ist der Fear and Greed Index, der die Börsenstimmung misst, zuletzt ...

