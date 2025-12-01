Mit einem Kurseinbruch von -6% ist die Renk-Aktie zum Wochenauftakt nicht nur der große Verlierer im MDAX, sondern setzt auch ihre massiven Abwärtstrend der letzten Wochen fort und fällt auf ein neues 6-Monatstief. Sollten Anleger jetzt in den Rüstungstitel einsteigen oder greifen sie hier nur in ein fallendes Messer? Ist der Frieden in der Ukraine greifbar? Die jüngste Kursentwicklung der Renk-Aktie lässt sich nur noch mit dem Wort "dramatisch" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...