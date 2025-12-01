Wer private SMS am Arbeitsplatz schreibt, sollte sich künftig in Acht nehmen. Google aktiviert auf Android-Smartphones ein Feature, das Arbeitgeber:innen Einblick in deine Nachrichten geben kann. Unter welchen Umständen die Funktion greift. Eigentlich sind Diensthandys nur für Arbeitsangelegenheiten gedacht. Allerdings nutzen vermutlich viele Angestellte die Smartphones auch für private Angelegenheiten. So können sie schnell am Arbeitsplatz auf Nachrichten ...

