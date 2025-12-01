Kritische Mineralien auf Kurs: Der nächste Preispush für Kupfer, Nickel und Co. steht vor der Tür!

Anzeige / Werbung

Während der Kupferpreis bis Ende 2026 bei 13.000 USD/Tonne liegen soll, erreichen Wetten auf steigende Nickelpreise Rekordhochs. Ein perfektes Setting für Green Bridge Metals' mit seinem Kritische-Mineralien-Portfolio.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Green Bridge Metals Corp! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Green Bridge Metals · Ersteller: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer JS Research GmbH) · Vergütung über SRC · Erstveröffentlichung: 01.12.2025, 12:12 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das strukturelle Kupferdefizit nimmt immer dramatischere Formen an. Analysen der UBS-Bank zufolge wird das Minus in diesem Jahr bei 230.000 Tonnen und damit mehr als viermal so hoch liegen wie die vorherige Schätzung von 53.000 Tonnen. Für das kommende Jahr 2026 klafft die Kupferversorgungslücke noch drastischer auseinander, mit 407.000 Tonnen, verglichen zu 87.000 Tonnen, von denen UBS zuvor ausgegangen war1.

Verantwortlich für diese Unterversorgung eines kupferhungrigen Marktes sind neben abnehmenden Lagerbeständen und Lieferkettenrisiken vor allem die sinkenden Produktionsmengen. So schrumpfte die Produktion in Asien (Ex-China) in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um knapp 4%.

Quelle: International Copper Study Group (ICSG)

Nicht zu vergessen sind auch die jüngsten massiven Produktionsausfälle und die infolgedessen stark gesenkten Produktionsprognosen der weltweit größten Kupferminen "Grasberg', "El Teniente', Quebrada Blanca und "Kamoa-Kakula'.

Auf der anderen Seite der Waage steht ein wachsender Bedarf, vor allem seitens E-Autos, Solarpanels, Windkraftanlagen und nicht zuletzt auch für die steigende Zahl von KI-Rechenzentren. Allein die Bekanntgabe starker Quartalszahlen des Chip-Branchenführers Nvidia trieb den Kupferpreis jüngst kräftig nach oben, weil das rote Metall unter anderem ein essenzieller Bestandteil für die Produktion genau jener Grafikprozessoren ist, die Nvidia herstellt.

Alles in allem scheint das Update der UBS-Kupferpreisprognose mit jetzt 11.500 USD/Tonne bis März 2026, bis zu 12.500,- USD/Tonne bis Juli 2026 und 13.000 USD/Tonnen für Ende 2026 mehr als konsequent.

Indonesien, die "Nickel-OPEC"!

Mit 56% der weltweiten Nickelproduktion ist Indonesien unangefochten an der globalen Spitze. Umso genauer werden dortige Entwicklungen beobachtet, die ihrerseits eine unmittelbare Wirkung auf den Nickelpreis haben. So kürzte der Inselstaat jüngst die nationale Nickelabbauquote für 2025um etwas mehr als 120 Millionen Tonnen auf jetzt nur noch 150 Millionen Tonnen2. Während diese Drosselung laut Indonesiens Energieministerium dazu dient, die langfristigen Ressourcen zu erhalten und eine nachhaltige Nickelproduktion zu fördern, zielt das "Abdrehen" des Nickelhahns natürlich aber auch darauf ab, den Preis für das Metall stabil zu halten bzw. weiter nach oben zu treiben.

Das alles schafft perfekte Rahmenbedingungen für fokussierte Entwickler vielversprechender Kritische-Mineralien-Porjekte wie Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S), das gleich drei Tier-1- Assets in seinem nordamerikanischen Portfolio hat und damit bestens aufgestellt ist für die kommende Kupfer- und Nickelpreisrallye.

"Serpentine' mit sensationeller Mineralressourcenschätzung!

Im August dieses Jahres hatte sich Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) satte 70% am Kupfer-Nickel-Platinmetalle-Projekt "Serpentine' in Minnesota gesichert. Bei "Serpentine' einfach nur von einem "Projekt" zu sprechen, ist starkes Understatement. Denn der "Weltklasse-Claim' liegt inmitten des gehaltvollen "Duluth'-Komplexes. Dieser beherbergt mit rund 8 Milliarden Tonnen eine der weltweit größten unerschlossenen Vorkommen an Kupfer, Nickel und Platinmetallen. Gleichzeitig "sitzt" "Duluth' auch auf der weltweit drittgrößten Ansammlung von Nickelsulfiden3.

Quelle: Green Bridge Metals Corp.

Außerdem liegt "Serpentine' nicht nur in unmittelbarer Nachbarschaft zu Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) Flaggschiffprojekt "South Contact'-Zone, sondern auch auf demselben Trend wie das von "NewRange' in einem Joint Venture betriebenen Mega-Projekt "NorthMet'.

Einmal fertiggestellt, sollen dort in den ersten fünf Jahren 30.000 Tonnen Kupfer, 3.600 Tonnen Nickel, 58.000 Unzen Palladium und 12.000 Unzen Platin produziert (und verkauft) werden4. Zudem wurde "NorthMet' in diesem Sommer von der US-Regierung in die FAST-41-Liste von inländischen Kritische-Metalle-Projekten aufgenommen, die beschleunigt entwickelt werden sollen.

Quelle. Green Bridge Metals Corp.

Diese herausragende Hochgradigkeit und prominente Platzierung übertragen sich in einem großen Maße auf "Serpentine', wie die Ergebnisse der National Instrument 43-101-konformen, unabhängig erstellten Mineralressourcenschätzung eindrucksvoll bestätigen.

Unterm Strich stehen damit nun phänomenale 21,6 Millionen Tonnen mit im Schnitt herausragenden 0,46% Cu, 0,16% Ni und 0,014% Co (0,69% CuÄq) in der Kategorie "angezeigt' und 279,9 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,37% Cu, 0,12% Ni und 0,007% Co (0,53% CuÄq) in der Kategorie "abgeleitet'. Dazu gesellt sich ein Kernbereich mit massiven Sulfiden, der fette 1,8 Millionen "angezeigte'-Tonnen mit einem Gehalt von 1,16% Cu und 0,52% Ni (2,0% CuÄq) enthält.

Quelle: Green Bridge Metals Corp.

Neben den bombastischen Ressourcen mit ihren grandiosen Gehalten konnte unter anderem anhand validierter historischer Bohrergebnisse und Untersuchungsdaten und in Verbindung mit unabhängigen Standortbesichtigungen in den Jahren 2020 und 2025 eine Cu-Ni-Co-Sulfid-Mineralisierung bestätigt werden.

Genial gelegen und nahtlos angebunden!

Um diese mächtige Mineralisierung und ihre satten Ressourcen kosteneffizient per Tagebau zu erschließen, weist "Serpentine' eine mehr als günstige Geometrie auf für potenziell niedrige Abraumverhältnisse.

Zudem ist das Grundstück nahtlos an eine moderne Infrastruktur mit Stromnetz, asphaltierten Autobahnen und einer Bahnanbindung zu internationalen Häfen am Lake Superior angebunden. Zusammen mit dem einfachen Zugang zu Lieferanten, Auftragnehmern und erfahrenem Personal, senken diese erstklassigen Verbindungen das Entwicklungsrisiko von "Serpentine' enorm und unterstützen den ganzjährigen Betrieb des Power-Projekts.

Quelle. Green Bridge Metals Corp.

Das alles wohlgemerkt im etablierten Bergbaugebiet von Minnesota und insgesamt in einem Umfeld, in dem die US-Regierung die Entwicklung inländischer Produkte zur Versorgung der Vereinigten Staaten mit kritischen Metallen entschlossen vorantreibt.

Die Aufnahme von Kupfer in die "Critical Mineral List' und das "FAST 41'-Programm für beschleunigte Genehmigungsverfahren priorisierter Projekte sind dabei nur zwei von vielen Beispielen.

Kurs auf Potenzial-Kurs!

Mit dem Update über die fetten Ressourcen im Rücken plant Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S)für Ende dieses und Anfang nächsten Jahres ein Folgeexplorationsprogramm auf "Serpentine'. Im Detail sollen "Infill'-Bohrungen zur Hochstufung der "abgeleiteten' Mineralressourcen in die Königskategorie "angezeigt' niedergebracht werden. Ebenso stehen "Step-out'-Bohrungen zur Erprobung von Erweiterungen des hochgradigen Massivsulfidbereichs auf dem Plan. Weiterhin sollen zusätzliche metallurgische Testarbeiten gemacht werden, um die bestehende metallurgische Ausbeute von ohnehin sensationellen 95,3% Cu und 81,6% Ni noch zu steigern. Nicht zu vergessen sind die grundlegenden Umwelt- und geotechnische Studien, die als wichtige Etappen hin zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von "Serpentine' und schließlich zu einer vorläufigen Machbarkeitsstudie dienen sollen.

Zusammengenommen, so David Suda, Präsident und CEO von Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S), könnte "Serpentines' strategische Bedeutung kaum deutlicher unterstrichen werden:

"Die vielversprechenden Ergebnisse des technischen Berichts untermauern das Potenzial von "Serpentine', ein bedeutender Dreh- und Angelpunkt in einem der perspektivisch weltweit größten und wichtigsten Produktionszentren für Kupfer und Nickel zu werden. Das gilt auch mit Blick auf seine Größe und Lage. Zudem deckt sich "Serpentine' mit nationalen Prioritäten, also auch mit den "FAST 41'-Initiativen für beschleunigte Genehmigungsverfahren für Kritische-Mineralien-Projekte. Nicht zuletzt zahlt es auf die Strategie der US-Regierung ein, durch die Förderung inländischer Projekte die Abhängigkeit von Importen von Kupfer, Nickel und anderen kritischen Mineralien deutlich zu verringern."

Quelle: Green Bridge Minerals

"Das alles verleiht dem US-Bergbau eine neue Dynamik, von der auch "Serpentine' als Projekt und wir als Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) mit unserem Portfolio an nordamerikanischen Kritische-Mineralien-Projekten profitieren."

Auch finanziell im Vorwärtsgang!

Parallel zur großartigen Entwicklung von Serpentine schreitet Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) auch finanziell entschlossen voran. So wurde jüngst der erfolgreiche Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 66.666.666 Einheiten, bestehend aus jeweils einer Stammaktie und einem halben Optionsschein, zu 0,15 USD/Einheit gemeldet. Damit flossen satte 6 Mio. USD in die Kassen des Unternehmens.

Ebenso erfolgreich abgeschlossen wurde die erste Aktienzahlung an Encampment Minerals, die als erste Rate für die 70%-Beteilung an "Serpentine' vereinbart wurde. Dabei gingen 22.222.222 Einheiten zu einem Gesamtwert von 2 Mio. Dollar an Encampment Minerals, was zunächst einer 50%-Beteiligung entspricht.

Dazu kommen dann später noch die Übernahme von Explorations- und Entwicklungskosten in Höhe von 10 Mio. USD und die Ausgabe weiterer Green-Bridge-Einheiten im Wert von 4 Mio. USD an Encampment Minerals. Ebenso hatte sich Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) dazu verpflichtet, weitere Ausgaben in Höhe von 15 Mio. USD zu finanzieren, um am Ende die lukrative 70%-Beteilung abzuschließen.

Von Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Rohstoff-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Green Bridge Metals.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/green-bridge-metals-ceo-on-recent-financing-and-resource-for-the-copper-nickel-project-in-the-us/

Fazit:

Kupfer und Nickel stehen neben anderen kritischen Mineralien im Fokus der Strategie der US-Regierung, ihre Importabhängigkeit von diesen unverzichtbaren Treibern der Energiewende, der weiteren Entwicklung künstlicher Intelligenz und nicht zuletzt auch des Ausbaus der eigenen militärischen Mittel zu verringern. Die Förderung heimischer Projekte wie es Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) "Serpentine' darstellt, ist daher der Kern dieser Strategie, die neben großzügiger finanzieller Mittel auch regulatorische Erleichterungen vorsieht.

Parallel dazu treiben eine angespannte Produktion und eine auch langfristig steigende Nachfragenach Kupfer, Nickel und Co. ihren Preis weiter nach oben. Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) ist mit seinem Portfolio aus Kritische-Mineralien-Projekte in "Tier-1-Distrikten' in den USA und Kanadabestens aufgestellt, diese Dynamik voll mitzunehmen und damit auch auf lange Sicht Wertzuwachs zu schaffen. Jetzt einzusteigen, bedeutet daher, die volle "Wucht" dieses mächtigen Hebels mitzunehmen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen:

1https://www.reuters.com/business/finance/ubs-raises-copper-outlook-mine-disruptions-deepen-supply-deficits-2025-11-24/

2 https://carboncredits.com/indonesian-government-reduces-national-nickel-mining-quotas-by-120-million-tons-impacting-global-supply/

3 https://stauber.house.gov/media/press-releases/stauber-reintroduces-superior-national-forest-restoration-actund https://www.duluthmetals.com/s/duluthcomplex.asp

4 https://www.miningweekly.com/article/northmet-coppernickelprecious-metals-project-us-update-2023-02-24

Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält keine Vergütung für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 30. November 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche in diesem Fall ein Entgelt für diesen Artikel bezahlen. Dieser Artikel dient dazu, um die Marktattraktivität des Unternehmens zu erhöhen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH -Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Green Bridge Metals, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in dem zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und wieder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Green Bridge Metals, und erhalten in diesem Fall für die Berichterstattung kein Entgelt. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Green Bridge Metals im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen, um die Sichtbarkeit des Unternehmens zu vergrößern.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Green Bridge Metals halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden, was aber in diesem Fall nicht der gegeben ist.

Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung vom Geschäftsführer der JS Research GmbH, Jörg Schulte, wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für vertrauenswürdig erachtet haben. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache der jeweiligen Pressemeldungen des Unternehmens (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH und Jörg Schulte übernehmen keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch den Autor, den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Es besteht keine Aktualisierungspflicht. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: CA3929211025,XC0009656965