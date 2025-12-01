Das Vergleichsportal VERIVOX und der Maklerpool MAXPOOL starten eine strategische Kooperation im Bereich Altersvorsorge und Biometrie. Mit der Zusammenarbeit wollen die Unternehmen technische Prozesse verschlanken und Synergien heben. Das Vergleichsportal VERIVOX und der Hamburger Maklerpool MAXPOOL haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Ziel ist, technische Prozesse zu verschlanken und Synergien zu heben. Im Rahmen der Kooperation setzt VERIVOX auf die digitalen Strukturen und Prozessabläufe ...

