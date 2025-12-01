Leipzig (ots) -25 Konzerte zum 35. Jubiläum: Vom 7. August bis 5. September 2026 ist der MDR-Musiksommer für sein Publikum wieder auf den schönsten Bühnen Mitteldeutschlands unterwegs. Mit dem Thema "Wald" setzt der MDR-Musiksommer in seiner Jubiläumsausgabe auf eine klare programmatische Ausrichtung, die Natur und Musik verbindet, Familien einbezieht und die Orte noch stärker mit den Konzerten verknüpft. Damit möchte der MDR das musikalische Erlebnis vertiefen und mit dem Musiksommer zu einer touristischen Entdeckungstour durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einladen. Zu Gast ist das ARD-weit einzigartige Festival unter anderem in den waldreichen Nationalparks Harz und erstmals im Hainich. Neue Spielorte gibt es zudem in Bad Düben, Blankenburg und Benneckenstein. Der Auftakt des kommenden MDR-Musiksommers findet in Ilmenau statt. Neben den drei MDR-Ensembles gehen auch namhafte Solisten wie Alena Baeva, Jazzsängerin Emma Smith und Tamara Stefanovich mit auf Festivalreise. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich unter www.mdr-musiksommer.de (https://www.mdr.de/musiksommer/index.html).Eröffnung in Ilmenau - Beethoven und Wagner im Zeichen der NaturChefdirigent Dennis Russell Davies eröffnet mit dem MDR-Sinfonieorchester das Festival am 7. August in der Festhalle Ilmenau mit einem naturverbundenen Programm: Beethovens 6. Sinfonie "Pastorale" und Wagners "Waldweben" stehen neben Werken von Antonin Dvorák, interpretiert vom MDR-Sinfonieorchester und dem jungen Cellisten Carlo Lay, auf dem Programm.Naturwunder Wald im MittelpunktIm Mittelpunkt des sommerlichen Festivals steht in diesem Jahr der Wald, der seit jeher Komponierende inspiriert hat - als Sehnsuchtsort, als Raum des Nachdenkens und auch als geheimnisvoller Ort des Unheimlichen. Auf der Waldbühne in Benneckenstein etwa treffen Männerchöre mit Musik der Romantik auf ein Hornquartett. Auf dem Baumkronenpfad im Hainich können Kinder und ihre Familien mit einem Wandelkonzert die Wipfel entdecken. Mitten im Wald findet auch das Jazzkonzert "Let's Swing" mit Emma Smith im Naturtheater Bad Elster statt. Und auch auf der traditionsreichen Wartburg, mit weitem Blick über den Thüringer Wald, hat die waldreiche Natur die Programme von Pianistin Tamara Stefanovich und Mezzosopranistin Sophie Rennert inspiriert.Mit touristischen Zusatzangeboten Musik und Orte neu erlebenViele Konzerte lassen sich beim kommenden MDR-Musiksommer mit Führungen und Ausstellungsbesuchen kombinieren und sind bereits in den Ticketpreisen enthalten. So können Gäste die Wartburg, das Kloster Michaelstein, den ega-Park Erfurt oder den Baumwipfelpfad im Hainich entdecken. Damit wird der MDR-Musiksommer nicht nur zum musikalischen, sondern auch zum touristischen Erlebnis, das Musik und Natur in Einklang bringt.Festival mit neuen Perspektiven: Neue Orte, Familienfokus und musikalische Vielfalt2026 bereichern neue Orte das Festival - darunter Blankenburg, Bad Düben und die Waldbühne Benneckenstein. Auch Familien dürfen sich auf ein ganz spezielles Angebot freuen: Erstmals gibt es ein Wandelkonzert für Kinder auf dem Baumkronenpfad im Hainich. Mit einem der schönsten vokalsinfonischen Werke ist der MDR-Kinderchor unterwegs. Die "Folk Songs of the Four Seasons" von Ralph Vaughan Williams basieren auf englischen Volks- und Naturliedern, die der Komponist Anfang des 20. Jahrhunderts selbst gesammelt hat. Die Konzerte finden in Hoyerswerda und Meiningen unter der Leitung von Michael Francis statt.Vielfältige Konzerte mit den MDR-EnsemblesGemeinsam mit dem MDR-Kinderchor sind das MDR-Sinfonieorchester undder MDR-Rundfunkchor die künstlerisch gewachsenen Anker des Festivals: Letzterer ist zusammen mit dem MDR-Sinfonieorchester beispielsweise mit Mendelssohns selten aufgeführter "Die erste Walpurgisnacht" unter Leitung seines Chefdirigenten Josep Vila i Casañas in Jena zu Gast. Weitere Konzerte führen den MDR-Rundfunkchor mit Dirigent Alexander Lüken nach Freiberg und Halberstadt. Streicher des MDR-Sinfonieorchesters konzertieren in Köthen, Weißensee und Großenhain mit der spannenden Violinistin Alena Baeva. Auf dem Programm Vivaldis Natur-Dauerbrenner "Die vier Jahreszeiten". In Bad Elster swingt das Orchester dann programmatisch ganz anders mit Jazzsängerin Emma Smith. Auch kleinere Formationen der MDR-Ensembles werden für große Festival-Momente sorgen: vom Streichquartett in Blankenburg bis zum Vokalensemble an Spielorten in Burg, Bad Düben und als Männerchor in Arendsee.Finale in Suhl - Hommage an Carl Maria von WeberDas Abschlusskonzert des 35. MDR-Musiksommers am 5. September ehrt anlässlich seines 200. Todestages den eng mit Waldromantik verbundenen Komponisten Carl Maria von Weber mit Auszügen aus "Der Freischütz" sowie Paul Hindemiths "Sinfonische Metamorphosen".Multimediale Begleitung des FestivalgeschehensNicht nur live vor Ort wird der MDR-Musiksommer für unvergessliche Klangerlebnisse sorgen: MDR Kultur und MDR Klassik begleiten das Festival multimedial auf allen Ausspielwegen und mit ausgewählten Highlights auch ARD-weit in der ARD Mediathek sowie in der ARD Audiothek.Über den MDR-MusiksommerDer MDR-Musiksommer unter dem Motto "Drei Länder. Ein Klang"ist ein ARD-weit einzigartiges Musik-Festival, das seit 1992 jedes Jahr in verschiedenen Regionen in ganz Mitteldeutschland stattfindet. Das Festival bietet ein breites Spektrum, zu dem neben klassischen Konzerten auch Singer-Songwriter, Weltmusik, Crossover und Jazz gehören. Seit 2024 verlängert das renommierte Festival die Sommerferien mit vier Wochen voll großartiger Musik. Alle Informationen zum MDR-Musiksommer sind unter www.mdr-musiksommer.de abrufbar. Der 35. MDR-Musiksommer startet am 7. August 2026.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6169699