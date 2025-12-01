Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Fallende Zinsen, niedrige Risikoaufschläge und ein angeschlagener Arbeitsmarkt sind für Anleiheanleger keine schöne Kombination, so Gene Tannuzzo, Global Head of Fixed Income, und Ed Al-Hussainy, Portfolio Manager bei Columbia Threadneedle Investments.In dieser Situation sollten Investoren die Rendite sichern, die Duration managen und die Portfolios diversifizieren - und dabei die Bonität im Auge behalten. Dennoch seien die Aussichten für Anleihen 2026 gut: Die US-Notenbank Federal Reserve senke vorsorglich die Zinsen, die Fundamentaldaten der Unternehmen würden solide bleiben und die Nachfrage der Anleger nach festverzinslichen Wertpapieren halte an, was die Anleiherenditen stützen dürfe. ...

