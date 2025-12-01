Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Fallende Zinsen, niedrige Risikoaufschläge und ein angeschlagener Arbeitsmarkt sind für Anleiheanleger keine schöne Kombination, so Gene Tannuzzo, Global Head of Fixed Income, und Ed Al-Hussainy, Portfolio Manager bei Columbia Threadneedle Investments.In dieser Situation sollten Investoren die Rendite sichern, die Duration managen und die Portfolios diversifizieren - und dabei die Bonität im Auge behalten. Dennoch seien die Aussichten für Anleihen 2026 gut: Die US-Notenbank Federal Reserve senke vorsorglich die Zinsen, die Fundamentaldaten der Unternehmen würden solide bleiben und die Nachfrage der Anleger nach festverzinslichen Wertpapieren halte an, was die Anleiherenditen stützen dürfe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
