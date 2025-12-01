Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH (apoAsset) stellt die Weichen für die Zukunft, so die Apo Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zum 1. Dezember 2025 wird Dr. Lars Edler (49) neues Mitglied der Geschäftsführung. Er kommt von der europäischen Ratingagentur Scope. Bei der apoAsset wird er künftig die Ressorts Portfoliomanagement und IT verantworten sowie die Strategie und die Positionierung der Gesellschaft maßgeblich gestalten. Er folgt damit auf Dr. Heiko Opfer, der das Unternehmen verlassen wird, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Zweiter Geschäftsführer bleibt weiterhin Mirko Engels, der für den Wholesale-Vertrieb der apoAsset und den institutionellen Vertrieb der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) verantwortlich zeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...