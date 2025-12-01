London (www.fondscheck.de) - L&G hat den L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF (COMN) aufgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Es ist der erste Liquid-Alternatives-ETF des Unternehmens.COMN soll Anlegern Zugang zu verschiedenen Renditequellen und einer starken Portfoliodiversifizierung verschaffen, indem er Curve- und Carry-Prämien aus Rohstoff-Futures nutzt, die in der Vergangenheit nur schwach mit traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen korrelierten. Konkret bildet der Fonds einen Long-Short-Leveraged-Rohstoffindex ab, der darauf abzielt, Renditen zu erzielen, unabhängig davon, ob die Rohstoffmärkte steigen, fallen oder sich seitwärts bewegen. ...

