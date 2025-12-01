Der Bestand an Elektroautos in Deutschland ist laut Kraftfahrt-Bundesamt in diesem Jahr um 16,8 Prozent gestiegen. Insgesamt waren zum 1. Oktober rund 1,93 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs. Noch in diesem Jahr könnten die rein elektrischen Pkw die Zwei-Millionen-Marke überschreiten. Bereits zum 1. Januar dieses Jahres lag hierzulande der Bestand bei mehr als 1,65 Millionen Elektro-Pkw. Von Januar bis September 2025 kamen 308.609 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.