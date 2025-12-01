Der Bestand an Elektroautos in Deutschland ist laut Kraftfahrt-Bundesamt in diesem Jahr um 16,8 Prozent gestiegen. Insgesamt waren zum 1. Oktober rund 1,93 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs. Noch in diesem Jahr könnten die rein elektrischen Pkw die Zwei-Millionen-Marke überschreiten. Bereits zum 1. Januar dieses Jahres lag hierzulande der Bestand bei mehr als 1,65 Millionen Elektro-Pkw. Von Januar bis September 2025 kamen 308.609 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
