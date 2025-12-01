Der Kurs des Bitcoins gerät immer weiter unter Druck. Am Montag fällt die Mutter aller Kryptowährungen auf 86.000 US-Dollar zurück. Was steckt dahinter? Und wie geht es jetzt weiter? Der Bitcoin hat am Montag im frühen Handel kräftig nachgegeben. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte auf der Handelsplattform Bitstamp um knapp fünf Prozent auf rund 86.000 US-Dollar ab. Damit baute er seine Verluste vom Samstag und Sonntag aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE