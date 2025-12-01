Elon Musks Firma Neuralink ermöglicht es gelähmten Menschen, per Gehirn-Implantat Geräte mittels Gedanken zu steuern. Ein Nutzer hat jetzt eine Webcam zu einer Art Periskop umgewandelt -Â und hofft auf mehr unterstützende Gadgets. Brad Smith ist der dritte Mensch, dem ein Brain-Computer-Interface (BCI) von Neuralink implantiert wurde. Aufgrund einer fortgeschrittenen ALS-Erkrankung (Amyotrophe Lateralsklerose) kann sich Smith mittlerweile nicht mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n