Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 01.12.25 | Überblick für KW 49

Wocheneinschätzung zum Dow Jones Industrial Average für die KW 49/ 2025 (01.12.2025 - 05.12.2025)

Rückblick:

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 46.382 Punkten. Der Index notierte damit 840 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 98 Punkte über dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones formatierte das Wochentief gleich am ersten Tag der neuen Handelswoche. Das Tief am Montagnachmittag wurde direkt zurück gekauft. Es ging aber erst im Handel am Dienstagnachmittag mit Dynamik aufwärts. Den Bullen gelang es den Dow Jones bis Mittwochabend an und über die 47.000 Punkte zu schieben und auch darüber zu etablieren. Zum Wochenschluss hin konnte sich der Index über die 47.700 Punkte-Marke schieben. Der Dow Jones ging bei 47.722 Punkten aus dem Wochenhandel.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

? Drei Key Takeaways

?? Bullisches Gesamtbild für die KW 49/2025

Der Dow Jones hat sich klar über die wichtigen gleitenden Durchschnitte (SMA20 - SMA50) im Daily und sogar über die SMA200 im 4h-Chart geschoben. Das Chartbild bleibt eindeutig bullisch, solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert.

?? Kurschancen bis zum Allzeithoch

Mit einem Wochenabschluss bei 47.722 Punkten und stabilen Aufwärtsimpulsen bestehen gute Aussichten auf weitere Zugewinne. Die nächsten relevanten Anlaufziele liegen zwischen 48.030-48.221 Punkten - darüber rückt das Allzeithoch wieder in Reichweite.

?? Entscheidende Marke bei 47.485 Punkten

Diese Zone trennt bullisches von bärischem Momentum.

Oberhalb: zahlreiche Long-Ziele bis 48.292 Punkte

Unterhalb: Rücksetzer möglich bis in den Bereich 46.750 Punkte

Die 47.485-Punkte-Marke wird damit zum zentralen Navigationspunkt für Trader in KW 49/2025.

Die Börse aktuell zeigte in der Vorwoche eine deutliche Erholung des Dow Jones. Der Index startete am Montag bei 46.382 Punkten und lag damit 98 Punkte über dem Wochenschluss der Vorwoche. Das Wochentief wurde bereits am Montagnachmittag markiert, jedoch direkt zurückgekauft. Erst am Dienstagnachmittag setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein.

Bis Mittwochabend gelang es den Bullen, den Dow Jones über die Marke von 47.000 Punkten zu treiben und dort zu stabilisieren. Zum Ende der Woche stieg der Index weiter bis auf 47.722 Punkte, womit ein klarer Wochengewinn ausgewiesen wurde.

Dow Jones Entwicklung 2025 - Wochenstatistik

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Dow Jones mit Wochenhoch, -tief, -schluss, Wochenrange und Ergebnis:

(Tabelle unverändert übernommen, da strukturell SEO-neutral)

Durchschnittliche Wochenrange 2025: 1.351 Punkte Gewinn- zu Verlustwochen: 25 - 23

Die abgelaufene Woche lieferte eine Range im Bereich des Jahresdurchschnitts, während das Wochenhoch und Wochentief jeweils oberhalb der Vorwoche lagen. Insgesamt weist der Markt ein solides Momentum auf...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.