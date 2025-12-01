Japans Renditen steigen so stark wie seit 2008 nicht mehr. Plötzlich zittern globale Märkte. Aktien, Bitcoin und Carry-Trades geraten unter Druck. Warum dieser Schock weit mehr sein könnte als ein lokales Ereignis.Ein überraschend starker Renditeanstieg japanischer Staatsanleihen hat am Montag für deutliche Spannungen an den internationalen Finanzmärkten gesorgt. Die Entwicklung löste Sorgen über das Ende lukrativer Yen-basierter Carry-Trades aus und belastete Risikoanlagen weltweit, wie die Daten- und Nachrichtenseite Seeking Alpha berichtete. Der japanischer Leitindex Nikkei 225 verlor gut zwei Prozent an Wert: Die Verkäufe japanischer Staatsanleihen zogen an, nachdem der Gouverneur der …

