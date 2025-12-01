Bei den uniVersa Versicherungsunternehmen wir das dem Vorstandsteam neu zusammengesetzt. Neue Positionen im Vorstand beziehen Frank Sievert, Dr. Marco Wimmer, Jutta Holzmann und Stefan Krause. Michael Baulig und Werner Gremmelmaier verabschieden sich in den Ruhestand. Die uniVersa Versicherungsunternehmen haben bekannt gegeben, dass zum 01.12.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein neuer Geschäftsverteilungsplan des Vorstands in Kraft getreten ist. Dort wird die Nachfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden ...

