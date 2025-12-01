Der Digitalversicherer der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe, Adam Riese, hat neue Tarife in der Hundehalterhaftpflicht für den Maklervertrieb gestartet. Es gibt die Absicherung in zwei verschiedenen Tariflinien. Beide enthalten mehrere neue und erweiterte Leistungen. Adam Riese, der Digitalversicherer der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat neue Tarife in der Hundehalterhaftpflichtversicherung für den Maklervertrieb gelauncht. Künftig können die neuen Tariflinien Besser und Riesig über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
