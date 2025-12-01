Kommt mit dem Dezember die Jahresendrallye? Die ersten Handelsstunden im neuen Monat lassen allerdings vermuten, dass das mit der Jahresendrallye nicht ganz so einfach werden wird. Plakativ formuliert wankt der Dax in die neue Handelswoche respektive in den neuen Börsenmonat.Der Schwung, der den Index zuletzt wieder in Richtung 24.000 Punkte trieb, ist erst einmal dahin. Stattdessen dominieren derzeit Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. Für ...

