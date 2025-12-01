Mainz (ots) -Ein Jahr nach dem Sturz Assads und seiner Diktatur, die Syrien ein halbes Jahrhundert brutal in ihrem Griff hielt, ist das Land frei und unfrei zugleich - mit Hoffnungen und enttäuschten Hoffnungen. "Schafft Syrien den Neuanfang?" Dieser Frage geht Golineh Atai, Leiterin des ZDF-Auslandsstudios in Kairo, in einer 30-minütigen "auslandsjournal"-Dokumentation nach - zu sehen ab Dienstag, 2. Dezember 2025, 14.00 Uhr, in Web und App des ZDF sowie am Mittwoch, 3. Dezember 2025, um 0.45 Uhr im ZDF-Programm.Der Polizeistaat ist weg, die freie Rede möglich - aber das Unrecht nicht aufgearbeitet. Es gibt so viele Traumata wie Waffen: Neue Wunden sind aufgebrochen entlang alter Kriegsfronten. Racheakte lassen das Land nicht zur Ruhe kommen.Der wandelbare Ex-Dschihadist und Machthaber Ahmad al-Scharaa gewann die Unterstützung von Donald Trump, strebt Frieden an mit seinen Nachbarn - auch mit Israel - und ruft zur Versöhnung zwischen den Syrern auf. Doch die Gewalt zwischen den Religionsgruppen zerreißt das Land immer wieder. Golineh Atai, ZDF-Studioleiterin für die arabische Welt, reist mit ihrem Team vom Süden in den Norden des kulturell so unterschiedlichen und zersplitterten Syriens. Sie trifft Menschen, die Aufbruch und Zuversicht erfahren. Oder neuen Schmerz und Gewalt erleben. Sie fragt: Wann wird Frieden möglich sein, wann Einheit und Zusammenleben?KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "auslandsjournal - die doku" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/auslandsjournal-die-doku-130)- "auslandsjournal" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal)- Beiträge zur aktuellen Situation in Syrien auf ZDFheute.de (https://www.zdfheute.de/thema/syrien-200.html)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6169790