Kupfer liegt weiter fest bei über 11.000 $ je Tonne und markiert damit die Spitze aller reinen Industriemetalle. Hintergrund sind Meldungen, wonach Ukraine und USA Fortschritte bei einem möglichen Friedensrahmen erzielen. Ein Wiederaufbau würde die Kupfernachfrage sprunghaft klettern lassen. Das träfe auf einen Markt, der ohnehin unter strukturellem Angebotsmangel leidet. UBS erhöhte letzte Woche deshalb die Prognosen deutlich: Für März 2026 liegt das neue Ziel bei 11.500 $, zum Jahresende 2026 sogar bei 13.000 $. Die Taxe für das Defizit beim Angebot liegt bei 407.000 Tonnen für 2026 nach 230.000 Tonne in diesem Jahr. Die Nachfrage bleibt robust durch Elektromobilität, erneuerbare Energien, Netzausbau und Data Center. Unsere Kupferminen-Titel und ETFs (Global X Copper Miner ETF - IE0003Z9E2Y3) bleiben auf Kurs und versprechen weiteres Potenzial.Ihr Volker Schulz