Chart des Tages | USDJPY Forexpaar (01.12.25)

Der USDJPY startet in den Dezember mit einem Rückgang von 0,5 %, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan (BOJ) erstmals seit Monaten klar die Möglichkeit einer Zinsanhebung bei der Dezember-Sitzung signalisiert hat. Dies macht das Währungspaar heute zu unserem Chart des Tages.

- USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 - Ticker: USD/JPY

Technische USDJPY Prognose: Trendbruch und wichtige Unterstützungen

Der USDJPY ist heute unter die 10-Tage-EMA (EMA10) gefallen - jenes Niveau, an dem bereits im Oktober die vorherige Korrektur des Aufwärtstrends ins Stocken geraten war. Aktuell testet das Paar das 50-%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Für eine echte Trendwende bleibt jedoch die Marke 154,550 entscheidend. Dieser Bereich ist deshalb so wichtig, weil er mehrere technische Faktoren vereint:

frühere markante Widerstandszone, die Hammer-Kerze, die den letzten Rebound einleitete, die 30-Tage-EMA, das 61,8-%-Fibonacci-Retracement.

Quelle: xStation5

Was bewegt USDJPY heute? Fundamentale Impulse im Fokus

BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda erklärte heute, dass die Bank "die Vor- und Nachteile einer Zinserhöhung bei der kommenden Sitzung prüft". Bisher hatte Ueda eine striktere Geldpolitik stets von der Entwicklung von Inflation und Wirtschaftsdaten abhängig gemacht...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.