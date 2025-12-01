Mit einem festen Beratungstermin und persönlicher Begleitung wollen Mediamarkt und Saturn den Elektronikeinkauf neu definieren. Doch ob das Konzept des betreuten Shopping am Ende mehr Service oder mehr Erwartungsdruck erzeugt, bleibt abzuwarten. Mediamarkt und Saturn weiten nach ersten regionalen Testläufen ihren "Personalized Service" jetzt bundesweit in alle rund 400 Filialen aus. Damit sorge man, erklärt das Unternehmen, gerade in der Vorweihnachtszeit ...

