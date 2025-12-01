19.427 Elektroautos wurden im November in Norwegen neu zugelassen - darüber hinaus kamen nur wenige Hundert Nicht-Elektroautos neu auf die Straße. Dafür mit verantwortlich ist Tesla, das mit 31,2 Prozent Marktanteil den stärksten Monat seit mehreren Jahren erreichte. Die norwegische Strafeninformationsbehörde OFV spricht selbst von einem "rekordverdächtigen November". Denn nicht nur die 19.427 E-Autos sind für einen November außergewöhnlich, sondern ...

