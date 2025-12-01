BYD kommt in China nicht zur Ruhe: Der Marktführer beordert 88.981 Plug-in-Hybride des Modells Qin Plus DM-i in die Werkstätten, da diese durch Batterie-Probleme mit "Leistungsbeschränkungen" konfrontiert sein könnten. In extremen Fällen sei der reine Elektromodus nicht mehr verfügbar, heißt es. Bei den PHEV-Limousinen soll es wegen Produktionsproblemen zu diesem Defekt gekommen sein, schreibt unter anderem das Portal CN EV Post unter Berufung auf ...

