Trotz derzeit zwei zugelassener Alzheimer-Medikamente in den USA respektive Europa ist der medizinische Bedarf immer noch extrem hoch. Zuletzt sind Johnson & Johnson und Novo Nordisk mit zwei Versuchen gescheitert (DER AKTIONÄR berichtete). Auch AKTIONÄR-Top-Tipp Merck & Co geht die Herausforderung an - und wird nun weitere Daten vorlegen.Auf der Konferenz "Clinical Trials on Alzheimer's Disease" (CTAD) 2025 vom 1. bis 4. Dezember im kalifornischen San Diego wird Merck & Co zu zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär