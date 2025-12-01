Trotz derzeit zwei zugelassener Alzheimer-Medikamente in den USA respektive Europa ist der medizinische Bedarf immer noch extrem hoch. Zuletzt sind Johnson & Johnson und Novo Nordisk mit zwei Versuchen gescheitert (DER AKTIONÄR berichtete). Auch AKTIONÄR-Top-Tipp Merck & Co geht die Herausforderung an - und wird nun weitere Daten vorlegen.Auf der Konferenz "Clinical Trials on Alzheimer's Disease" (CTAD) 2025 vom 1. bis 4. Dezember im kalifornischen San Diego wird Merck & Co zu zwei ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.