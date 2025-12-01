© Foto: Unsplash

Analystenwirbel bei Airlines: Air France-KLM und Lufthansa legen zu, EasyJet und Jet2 verlieren. EasyJet glänzt mit starkem Pauschalreisegeschäft.Ein am frühen Montag veröffentlichter Branchenausblick von JPMorgan für das Jahr 2026 hat Folgen für die Aktien europäischer Fluggesellschaften. Die deutlichste Reaktion zeigt Air France-KLM, deren Aktien ihren jüngsten Aufwärtstrend zeitweise um mehr als 9 Prozent ausbauten und 11,52 Euro erreichten, ehe sie sich auf 11,37 Euro und einem Plus von 7,62 Prozent (13:40 MEZ) einpendelten. Analyst Harry Gowers von JP Morgan stuft die Aktien nun mit "Overweight" und einem Kursziel von 14 Euro ein. Dies deutet darauf hin, dass er sie bald wieder auf …