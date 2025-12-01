Der November verlangte Anlegern einiges ab, nachdem die Aktienkurse zuvor von Allzeithoch zu Allzeithoch geeilt waren. Dank einer starken Erholung in der letzten Novemberwoche konnten die Bullen ein kleines Plus für den November retten. Dank der positiven Impulse kassieren Anleger aktuell kräftig ab.Die US-Börsen haben sich am "Black Friday" etwas weiter erholt. Der Handel in New York endet nach dem Feiertag Thanksgiving wie üblich früher als sonst, und vor dem Wochenende war die Handelsaktivität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
