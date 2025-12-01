Jahrelang galt bei MicroStrategy das Dogma des ewigen Haltens ("HODL"). Doch nun rüttelt CEO Phong Le an den Grundfesten der Unternehmensphilosophie. Der Verkauf von Bitcoin-Beständen ist theoretisch möglich - wenn die Mathematik gegen das Unternehmen spielt.Das Szenario, das Le im Gespräch mit "What Bitcoin Did" skizziert, ist der finanzielle Ernstfall. Sollte der Börsenwert der Aktie unter den Nettoinventarwert (NAV) fallen - der sogenannte mNAV also unter 1 rutschen (aktuell 1,2) - und gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
