Jahrelang galt bei MicroStrategy das Dogma des ewigen Haltens ("HODL"). Doch nun rüttelt CEO Phong Le an den Grundfesten der Unternehmensphilosophie. Der Verkauf von Bitcoin-Beständen ist theoretisch möglich - wenn die Mathematik gegen das Unternehmen spielt.Das Szenario, das Le im Gespräch mit "What Bitcoin Did" skizziert, ist der finanzielle Ernstfall. Sollte der Börsenwert der Aktie unter den Nettoinventarwert (NAV) fallen - der sogenannte mNAV also unter 1 rutschen (aktuell 1,2) - und gleichzeitig ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.