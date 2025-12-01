Hamburg (ots) -Die Sparda-Bank Hamburg geht mit starkem Baufinanzierungsgeschäft und interessanten Neubauprojekten voran. Die Sparda-Studie "Wohnen in Deutschland 2025" zeigt: Die Förderung von Wohneigentum und der Neubau bezahlbarer Immobilien gehören ganz nach oben auf die Agenda.Die Sparda-Bank Hamburg hat die diesjährige Wohnstudie "Wohnen in Deutschland 2025" für ihr norddeutsches Geschäftsgebiet veröffentlicht. Erstellt in Zusammenarbeit mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, der IW Consult GmbH und dem Institut für Demoskopie Allensbach, liefert die Untersuchung fundierte Erkenntnisse zur Entwicklung des Wohnimmobilienmarktes in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen.Florierende Metropolregion mit großem WohnraumbedarfHamburg ist eine hochattraktive Metropole mit großer Anziehungskraft für Menschen und Unternehmen. Die Sparda-Studie "Wohnen in Deutschland 2025" weist gute Zukunftsaussichten für die Hansestadt aus - Hamburg punktet unter anderem mit einem hohen Anteil digital affiner Unternehmen sowie vielen hochqualifizierten Beschäftigten. Vor diesem Hintergrund ist auch zukünftig mit einer hohen Nachfrage nach Wohnimmobilien zu rechnen. Bei Betrachtung des Hamburger Immobilienmarktes wird jedoch deutlich: Es besteht akuter Handlungsbedarf. In Hamburg müssten bis 2030 jährlich mehr als 46 neue Wohnungen je 10.000 Einwohner entstehen, um die Nachfrage zu decken.Rekordnachfrage nach ImmobilienfinanzierungenEine wichtige Säule des Immobilienmarktes in der Metropolregion Hamburg ist der private Immobilienerwerb. Doch der Blick auf die Kaufpreisentwicklung zeigt, dass konsequente Maßnahmen notwendig sind, damit sich Kaufinteressierte den Erwerb auch leisten können. "Staatliche Förderregularien müssen vereinfacht und besser verständlich werden. Beim Thema 'Bezahlbarer Wohnraum' sind alle Marktteilnehmer gefragt, auch die Finanzbranche", sagt Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg. Über die Kreditvergabe zählt die Sparda-Bank Hamburg hier zu den klassischen Akteuren und verzeichnet aktuell ein deutliches Wachstum: Die Neubewilligungen im Baufinanzierungsgeschäft liegen im laufenden Jahr per Ende Oktober bei einem Kreditvolumen in Höhe von 456 Millionen Euro - ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Den Wohnungsmarkt aktiv gestaltenGemeinsam mit ihrer Immobilientochter Sparda Immobilien gestaltet die Bank den Wohnungsmarkt aktiv mit und vermittelt neben Bestandsimmobilien auch neue Wohnungen, die in Zusammenarbeit mit erfahrenen Bauträgern entwickelt werden. Ein aktuelles Beispiel ist das Projekt "Waterkant" in Geesthacht, wo direkt an der Elbe rund 20 Kilometer vor Hamburg moderne Eigentumswohnungen fertig gestellt wurden und sich aktuell im Vertrieb befinden. "Wir verstehen uns nicht nur als Finanzierungspartner unserer Kundinnen und Kunden, sondern mit Blick auf unsere Neubauprojekte auch als aktiver Gestalter im Wohnungsmarkt - mit Nähe zur Region, transparenten Angeboten sowie dem klaren Ziel, langfristige Wohnperspektiven zu ermöglichen", so Stephan Liesegang.Umland von Hamburg als Alternative zum StadtgebietDie Neubauprojekte von Sparda Immobilien befinden sich sowohl im Hamburger Stadtkern wie auch im Umland der Hansestadt. Denn beim Immobilienkauf im sogenannten Speckgürtel lassen sich im Schnitt rund 41 Prozent gegenüber der Stadt sparen, so die Sparda-Wohnstudie. Während Eigentumswohnungen in Hamburg im Mittel 5.556 Euro und in neun Stadtteilen sogar mehr als 8.000 Euro je Quadratmeter kosten, liegt der Durchschnitt für Einfamilien- und Zweifamilienhäuser im direkten Umland bei 3.300 Euro.Studie zum DownloadDie Studie "Wohnen in Deutschland 2025" für die Regionen Hamburg und Norddeutschland steht auf der Website der Sparda-Bank Hamburg unter www.sparda-bank-hamburg.de zum Download bereit. Hierin finden sich zahlreiche Informationen zur Entwicklung des norddeutschen Immobilienmarktes, aufgegliedert nach Landkreisen und Stadtteilen.Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eGMit einer Bilanzsumme von 5,2 Milliarden Euro, rund 265.000 Kundinnen und Kunden sowie etwa 210.000 Mitgliedern ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne, digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Darüber hinaus engagiert sich die auf das Privatkundengeschäft spezialisierte Bank in ihrer Region und fördert zahlreiche gemeinnützige Institutionen und Initiativen. 2025 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen Institut für Servicequalität und dem Nachrichtensender ntv mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.