Mainz (ots) -Woche 01/26Freitag, 02.01.Bitte Programmänderung beachten:6.30 planet e.: Kamtschatka - Im Bann der roten FischeDeutschland 2020"Leschs Kosmos: Goldrausch in der Tiefsee" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Woche 02/26Samstag, 03.01.Bitte Programmänderung beachten:"Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland" um 7.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Sonntag, 04.01.Bitte Programmänderungen beachten:5.45 Verbotene Liebe - Queere Opfer der NS-DiktaturDeutschland 2023"Terra X History: Margot Friedländer. Acht Gespräche und ein Ausflug" entfällt(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)Montag, 05.01.Bitte Programmänderungen beachten:7.15 Sündenbabel BerlinDepression und DemagogenDeutschland 2023"Wer ist Andrew Tate?" entfällt "Kanadas größte Katastrophe - Die Explosion von Halifax" um 7.30 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 08.01.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Wer ist die Familie Murdoch?Deutschland 2023"planet e.: Textilmüll - Der Kampf gegen Wegwerfmode" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 09.01.Bitte Programmänderung beachten:8.00 Hollywood StoriesBenedict CumberbatchFrankreich 2023"The Day the Rock Star Died: Michael Jackson" entfällt(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmergänzung beachten:12.30 The True Story of Taylor SwiftGroßbritannien 2023(weiterer Ablauf ab12.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6169894