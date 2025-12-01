Mainz (ots) -
Woche 01/26
Freitag, 02.01.
Bitte Programmänderung beachten:
6.30 planet e.: Kamtschatka - Im Bann der roten Fische
Deutschland 2020
"Leschs Kosmos: Goldrausch in der Tiefsee" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Woche 02/26
Samstag, 03.01.
Bitte Programmänderung beachten:
"Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 04.01.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.45 Verbotene Liebe - Queere Opfer der NS-Diktatur
Deutschland 2023
"Terra X History: Margot Friedländer. Acht Gespräche und ein Ausflug" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 05.01.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.15 Sündenbabel Berlin
Depression und Demagogen
Deutschland 2023
"Wer ist Andrew Tate?" entfällt "Kanadas größte Katastrophe - Die Explosion von Halifax" um 7.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 08.01.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist die Familie Murdoch?
Deutschland 2023
"planet e.: Textilmüll - Der Kampf gegen Wegwerfmode" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 09.01.
Bitte Programmänderung beachten:
8.00 Hollywood Stories
Benedict Cumberbatch
Frankreich 2023
"The Day the Rock Star Died: Michael Jackson" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmergänzung beachten:
12.30 The True Story of Taylor Swift
Großbritannien 2023
(weiterer Ablauf ab12.45 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6169894
Woche 01/26
Freitag, 02.01.
Bitte Programmänderung beachten:
6.30 planet e.: Kamtschatka - Im Bann der roten Fische
Deutschland 2020
"Leschs Kosmos: Goldrausch in der Tiefsee" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Woche 02/26
Samstag, 03.01.
Bitte Programmänderung beachten:
"Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 04.01.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.45 Verbotene Liebe - Queere Opfer der NS-Diktatur
Deutschland 2023
"Terra X History: Margot Friedländer. Acht Gespräche und ein Ausflug" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 05.01.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.15 Sündenbabel Berlin
Depression und Demagogen
Deutschland 2023
"Wer ist Andrew Tate?" entfällt "Kanadas größte Katastrophe - Die Explosion von Halifax" um 7.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 08.01.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist die Familie Murdoch?
Deutschland 2023
"planet e.: Textilmüll - Der Kampf gegen Wegwerfmode" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 09.01.
Bitte Programmänderung beachten:
8.00 Hollywood Stories
Benedict Cumberbatch
Frankreich 2023
"The Day the Rock Star Died: Michael Jackson" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmergänzung beachten:
12.30 The True Story of Taylor Swift
Großbritannien 2023
(weiterer Ablauf ab12.45 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6169894
© 2025 news aktuell