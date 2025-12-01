Zcash steckt gerade in einer Krise. Der Privacy-Coin ist von seinem November-Hoch bei über 700 US$ auf mittlerweile 346 US$ abgestürzt. Das entspricht einem Minus von mehr als -50% in nur drei Wochen. Ich habe in den letzten Jahren viele Altcoin-Korrekturen gesehen, aber diese gehört zu den heftigsten dieses Quartals. Technische Lage wird kritisch Allein in den vergangenen 24 Stunden hat ZEC weitere 20% verloren. Auf Wochensicht summiert sich das ...

