Der Bitcoin zeigt sich nach einer kürzlich erfolgten Erholungsrallye am Montag wieder schwach. Was belastet die Kryptowährung und wie kann es jetzt weitergehen? Gehebelte Positionen werden liquidiert Der Bitcoin, der sich noch am vergangenen Freitag auf 93.000 US$ erholen konnte, rutscht zum Wochenstart auf 86.000 US$ ab. Hintergrund des Abverkaufs ist ein Domino-Effekt vom Wochenende, durch den extrem viele stark gehebelte Positionen im Markt liquidiert ...

