Schwalbach am Taunus (ots) -Procter & Gamble DACH wird auch 2026 mit dem renommierten "kununu Top Company-Siegel" ausgezeichnet und bestätigt damit seine herausragende Unternehmenskultur sowie die hohe Zufriedenheit seiner Mitarbeitenden.Nachdem P&G DACH bereits seit 2022 jährlich mit dem kununu Top Company Award ausgezeichnet wird, festigt das Unternehmen seinen Status als einer der attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland. Dieses Siegel wird jährlich nur an etwa fünf Prozent der auf der Plattform kununu bewerteten Unternehmen verliehen und honoriert Firmen, die sich durch besonders hohe Mitarbeiterzufriedenheit auszeichnen."Wir sind stolz darauf, erneut das kununu Top Company-Siegel zu erhalten", erklärt Jochen Brenner, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor DACH. "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement einer wertschätzenden und innovativen Unternehmenskultur. Sie motiviert uns, weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben."Um die Qualifikation für das Top Company-Siegel 2026 zu erreichen, mussten Unternehmen strenge Kriterien erfüllen, darunter einen Bewertungsscore von mindestens 3,8 Sternen und eine kontinuierliche Anzahl an neuen Bewertungen. Das beständig positive Feedback belegt das nachhaltige Vertrauen der Mitarbeitenden in P&G als Arbeitgeber.Wo Qualität zu Hause ist: Eine Kultur für Mitarbeitende und MarkenDie Auszeichnung spiegelt die tief verankerte Qualitätskultur bei P&G wider. Unter dem Leitgedanken "Wo Qualität zu Hause ist" versteht das Unternehmen Qualität nicht nur als Produktversprechen, sondern als ganzheitlichen Anspruch, der Innovation, Nachhaltigkeit und vor allem die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Diese Philosophie prägt den Arbeitsalltag und ist ein zentraler Grund für die hohe Mitarbeitendenzufriedenheit und die positive Außenwahrnehmung.Der Qualitätsanspruch zeigt sich insbesondere in der Personalentwicklung: P&G setzt auf das Prinzip der Verantwortung vom ersten Tag an. Mitarbeitende erhalten früh die Chance, anspruchsvolle Projekte zu leiten und an weltbekannten Marken mitzuwirken. Flankiert wird dies durch erstklassige Weiterbildungs- und Mentoring-Programme. Diese Kultur des Vertrauens und der Befähigung ist ein entscheidender Faktor für die positiven Bewertungen.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com (https://de.pg.com).Pressekontakt:Procter & GambleSulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Ajla Galijasevic, Corporate CommunicationsE-Mail: Galijasevic.a@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6169933