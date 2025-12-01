Beginn einer KI-Studie beim Kupfer-Gold-Projekt Kitimat und Abschluss einer ersten Standortbesichtigung und Arbeitsprogramms durch Copper Quest

1. Dezember 2025, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FRA: 3MX) ("Copper Quest" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Partnerschaft mit Exploration Technologies Inc. ("ExploreTech") mit Sitz in den USA eingegangen ist, um generative künstliche Intelligenz in seinem gesamten Projektportfolio einzusetzen, beginnend mit dem Kupfer-Gold-Projekt Kitimat in British Columbia. Das Unternehmen hat außerdem ein erstes Arbeitsprogramm bei Kitimat abgeschlossen und seine geologische These anhand historischer Datensätze und aktualisierter Feldbeobachtungen erweitert.

PARTNERSCHAFT MIT EXPLORETECH IM ÜBERBLICK

ExploreTech integriert Bohrungen, IP/Magnetik, Geochemie, Strukturdaten, Satellitenbilder und Feldbeobachtungen in ein einheitliches geologisches 3D-Rahmenwerk. Das System generiert Tausende von Untergrundmodellszenarien, bewertet die Wahrscheinlichkeit und optimiert Bohrpläne für die Kupfer-Gold-Ziele mit der höchsten Priorität. Die Technologie wurde bereits erfolgreich bei mehreren Porphyrsystemen eingesetzt.

ExploreTech wird mit dem Team von Copper Quest bei dessen Projektportfolio zusammenarbeiten, wobei das Kupfer-Gold-Projekt Kitimat als erstes bearbeitet wird.

ExploreTech wird

- eine KI-gestützte Neuverarbeitung und Inversion historischer geophysikalischer Datensätze durchführen;

- geologische Simulationen erstellen, um verborgene Intrusionszentren, Alterationen und Mineralisierungen zu erkunden;

- nach Wahrscheinlichkeit geordnete Zielcluster erstellen;

- optimierte Bohrlochplatzierungen, -ausrichtungen und -tiefen empfehlen;

- die geochemischen Boden- und Gesteinsdaten 2025 von Copper Quest integrieren;

- ein vollständig integriertes Bohrzielpaket für das Projekt Kitimat bereitstellen.

Die Technologie ist ideal für verdeckte Porphyrsysteme wie Kitimat, wo begrenzte Ausbisse und oberflächennahe Geschiebemergelabdeckungen bedeutsame Untergrundmerkmale verdecken.

ZUSAMMENFASSUNG DES ARBEITSPROGRAMMS BEI KITIMAT

Copper Quest beauftragte Hardline Exploration mit der Durchführung eines Erkundungsfeldprogramms bei Kitimat im November 2025, wobei Boden- und Gesteinsproben gesammelt, strukturelle und lithologische Beobachtungen dokumentiert und Zugangswege bewertet wurden.

Höhepunkte der Feldarbeiten

- Entnahme von 24 Bodenproben entlang zweier Bodenlinien (Analyseergebnisse noch ausstehend)

- Entnahme von 8 Gesteinsproben von Ausbissen und historischen Grubenbauen (Analyseergebnisse noch ausstehend)

- Grundgestein besteht aus Quarzmonzonit

- Starke Verkieselung

- 5-10 % disseminierter feinkörniger Pyrit

- Spuren von Chalkopyrit

- Lokales Molybdän

- Orangefarbene bis rostbraune Verwitterung, die mit sulfidreicher Alteration übereinstimmt

- Zufahrtsstraßen zu den Schürfrechten sind intakt

- Historische Holzabbau-/Explorationsstraßen bieten hervorragenden Zugang für zukünftige Bohrungen

Diese Beobachtungen weisen auf das Vorkommen eines umfassenden alterierten Intrusionssystems hin, das mit einem produktiven Porphyrumfeld übereinstimmt.

HISTORISCHE BOHRUNGEN: BESTÄTIGUNG EINES BEDEUTSAMEN CU-AU-SYSTEMS

Die Explorationen bei Kitimat reichen bis in die späten 1960er Jahre zurück. Die bedeutsamsten Arbeiten wurden im Jahr 2010 von Decade Resources Ltd. durchgeführt, das 16 Diamantbohrlöcher auf insgesamt 4.437,5 m in der Cu-Au-Zone Jeannette bohrte.

Bemerkenswerte Bohrintervalle (2010)

- Bohrloch J-7: 117,07 m mit 1,03 g/t Au und 0,54 % Cu (von 1,52 m bis 118,60 m)

- Bohrloch J-1: 103,65 m mit 1,00 g/t Au und 0,55 % Cu (von 9,15 m bis 112,80 m)

- Bohrloch J-2: 107,01 m mit 0,80 g/t Au und 0,45 % Cu (von 6,10 m bis 113,11 m)

- Bohrloch J-8: 112,20 m mit 0,41 g/t Au und 0,33 % Cu (von 11,89 m bis 124,09 m)

(Kruchkowski, E., 2010, BC Assessment Report #31807)

Interpretation

- Lange, beständige, oberflächennahe Kupfer-Gold-Intervalle

- Mineralisierung ist in der Tiefe weiterhin offen

- Geologische Indikatoren weisen darauf hin, dass sich das System seitlich über das bebohrte Gebiet hinaus erstreckt

- Bohrungen von 2010 weisen in Richtung Nordosten auf ein verborgenes Porphyrzentrum hin

- Seit 15 Jahren wurden keine systematischen Folgebohrungen mehr durchgeführt

Copper Quest ist davon überzeugt, dass diese Ergebnisse eine großartige Möglichkeit für Entdeckungen innerhalb eines größeren, verborgenen hydrothermalen Systems darstellen.

Bohrungen 2010 - Daten zu den Standorten der Bohrkragen:

Bohrloch-ID Easting Northing Höhenlage Tiefe (m) Neigung Azimut J-7 517657.0 6001864.5 366 167,38 -50 070 J-1 517662.0 6001843.0 359 192,07 -45 045 J-2 517662.0 6001843.0 359 304,88 -50 045 J-8 517657.0 6001864.5 366 295,43 -60 070

Koordinaten angegeben in NAD83, UTM-Zone 9N. Daten aus Kruchkowski, E., 2010, BC Assessment Report #31807.

KOMMENTARE DES MANAGEMENTS

Brian Thurston, CEO von Copper Quest

"Das Projekt Kitimat beherbergt hervorragende historische mineralisierte Abschnitte, die als verborgenes Porphyrsystem interpretiert werden. Die langen, oberflächennahen Kupfer-Gold-Abschnitte, die 2010 bebohrt wurden, sind nach wie vor offen und wurden nie systematisch weiterverfolgt. Die KI-Plattform von ExploreTech wird es uns ermöglichen, über Jahrzehnte zusammengestellte Datensätze zu integrieren und direkt das verborgene Porphyrzentrum anzupeilen, das durch geologische Beweise unterstützt wird."

Alex Miltenberger, CEO von ExploreTech

"Unsere generative KI-Technologie bewertet Tausende von geologischen und geophysikalischen Szenarien, um die wahrscheinlichsten mineralisierten Zentren zu identifizieren. Wir freuen uns darauf, Copper Quest dabei zu unterstützen, das volle Potenzial seines Projektportfolios auszuschöpfen, beginnend mit dem Kupfer-Gold-Projekt Kitimat."

NÄCHSTE SCHRITTE

Lieferung aller historischen Datensätze an ExploreTech Beginn der KI-gestützten Modellierung und geophysikalischen Inversion Integration der geochemischen Ergebnisse der Boden- und Gesteinsprobenahmen 2025 Erhalt von nach Wahrscheinlichkeit geordneten Zielanhäufungen und Bohrlochverläufen Finalisierung des Explorations- und Bohrprogramms 2025/26 Bewertung der Anwendung der Technologie von ExploreTech in weiteren Konzessionsgebieten von Copper Quest

NICHT VERMITTELTE, VOLLSTÄNDIG GEZEICHNETE FINANZIERUNG

Copper Quest freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von 10.142.104 Stammaktien des Unternehmens auf Flow-Through-Basis (die "Flow-Through-Aktien") zu einem Preis von 0,19 $ pro Flow-Through-Aktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 1.927.000 $ (das "Flow-Through-Angebot") abgeschlossen hat.

Das Flow-Through-Angebot ist vollständig gezeichnet, und es fallen Vermittlungsgebühren an.

Jede Flow-Through-Aktie wird gemäß der Definition im Income Tax Act (Kanada) entweder als "Flow-Through-Aktie" oder als "Flow-Through-Aktie für kritische Mineralien" bezeichnet. Der Bruttoerlös aus der Ausgabe der Flow-Through-Aktien wird für "kanadische Explorationsausgaben" verwendet, die als "Flow-Through-Bergbauausgaben" oder "Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien" im Sinne des Income Tax Act (Kanada) gelten und auf die die Zeichner mit einem Stichtag spätestens am 31. Dezember 2026 verzichten werden, alles in Übereinstimmung mit dem Income Tax Act (Kanada) und den geltenden Provinzgesetzen.

Alle im Zusammenhang mit dem Flow-Through-Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum. Der Abschluss des Flow-Through-Angebots wird voraussichtlich innerhalb einer Woche nach dem Datum dieser Mitteilung erfolgen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Canadian Securities Exchange.

Ein Insider des Unternehmens wird an dem Angebot teilnehmen. Die Ausgabe von Flow-Through-Aktien an einen Insider stellt eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 "Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen" ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen wird sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Bewertungs- und Minderheitsaktionärs-Zustimmungsanforderungen des MI 61-101 berufen, da weder der Marktwert der vom Insider zu erwerbenden Wertpapiere noch die von diesem Insider zu zahlende Gegenleistung für die Wertpapiere 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen werden. Das Unternehmen wird mindestens 21 Tage vor Abschluss des Flow-Through-Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion mit nahestehenden Personen einreichen, was das Unternehmen für angemessen hält, um das Angebot rechtzeitig abzuschließen.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder gemäß den verfügbaren Ausnahmen davon angeboten oder verkauft werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

ÜBER EXPLORETECH

ExploreTech ist ein Geotechnologieunternehmen, das auf KI-gestützte geologische Modellierung, geophysikalische Inversion und Bohrzieloptimierung spezialisiert ist. Seine Plattform wurde konzipiert, um verborgene Intrusionszentren und mineralisierte Systeme mit verbesserter Genauigkeit und Effizienz rasch zu identifizieren.

KUPFER: GLOBALE NACHFRAGE UND ANGEBOT

Weltweit steigt die Nachfrage nach Kupfer weiterhin stark an, was durch die Elektrifizierung, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und den massiven Ausbau der KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur angetrieben wird. Das Angebot ist jedoch weiterhin begrenzt, da die Gehalte bei bestehenden Minen zurückgehen, nur wenige neue Entdeckungen verzeichnet werden und Genehmigungsverfahren langwierig sind. Das daraus resultierende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage unterstreicht die Bedeutung der Weiterentwicklung neuer Porphyrentdeckungen in stabilen Jurisdiktionen wie den USA und Kanada. Copper Quest hat sich an diesem Makrotrend orientiert und positioniert sein nordamerikanisches Projektportfolio so, dass es Teil der nächsten Generation von Kupfer- und kritischen Mineralienentdeckungen wird.

ERKLÄRUNG DER QUALIFIZIERTEN PERSON

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jeremy Hanson, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") geprüft und genehmigt. Herr Hanson ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig von Copper Quest Exploration Inc. und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten, einschließlich der Probenahmemethoden, geologischen Beschreibungen und historischen Explorationsinformationen, überprüft.

ÜBER COPPER QUEST EXPLORATION INC.

Copper Quest (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) konzentriert sich auf die Steigerung des Unternehmenswerts durch Übernahmen von Projekten sowie die Exploration und Erschließung seines Portfolios an nordamerikanischen kritischen Mineralen. Das Landpaket des Unternehmens umfasst zurzeit fünf Projekte mit einer Fläche von mehr als 40.000 Hektar in hervorragenden Jurisdiktionen für den Bergbau sowie das Kupfer-Gold-Projekt Kitimat und die ehemals produzierende Goldmine Alpine, deren Übernahme nach Abschluss der Due-Diligence-Prüfung noch aussteht.

Copper Quest besitzt eine Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Stars, einer Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung, die 9.693 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley des zentralen British Columbia umfasst. In Angrenzung an das Konzessionsgebiet Stars hält Copper Quest eine Beteiligung von 100 % an dem 5.389 Hektar großen Konzessionsgebiet Stellar. CQX verfügt überdies über eine Earn-In-Option für bis zu 80 % der Eigentumsanteile sowie ein Joint-Venture-Abkommen in Bezug auf das 4.700 Hektar umfassende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Rip, das sich ebenfalls im Porphyrgürtel Bulkley befindet.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % am Kupfer-Gold-Projekt Nekash, einem Porphyr-Explorationsprojekt im Lemhi County (Idaho) entlang des ergiebigen Porphyr-Kupfergürtels von Idaho-Montana, in dem sich Weltklasse-Systeme wie Butte und CUMO befinden. Das Projekt ist über gut ausgebaute US-Highways und Forststraßen vollständig mit dem Auto erreichbar und umfasst derzeit 70 nicht patentierte Bundes-Lode-Claims mit einer Fläche von 585 Hektar.

Copper Quest hat eine Beteiligung von 100 % am Projekt Thane im Quesnel Terrane im Norden von BC, das sich über 20.658 Hektar erstreckt und 10 vorrangige identifizierte Ziele umfasst, die ein erhebliches Potenzial für die Mineralisierung von Kupfer und Edelmetallen aufweisen.

Das Führungs- und Beraterteam von Copper Quest besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Copper Quest hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen es tätig ist. Die Stammaktien des Unternehmens sind hauptsächlich an der Canadian Securities Exchange ("CSE") unter dem Symbol "CQX" notiert. Weitere Informationen zu Copper Quest finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.copper.quest.

Für das Board von Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

mailto:info@copper.quest

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Bedingungen und des Abschlusses des Flow-Through-Angebots, der Zahlung von Vermittlungsprovisionen und der Ausgabe von Vermittlungsoptionsscheinen, des voraussichtlichen Abschlussdatums und der geplanten Verwendung der Erlöse aus dem Flow-Through-Angebot sowie der zukünftigen Geschäftstätigkeit und Aktivitäten von Copper Quest, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten" erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem, ohne Beschränkung: die Fähigkeit, die behördliche Genehmigung für das Flow-Through-Angebot zu erhalten, Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationsaktivitäten, das Risiko, dass das Unternehmen auf unerwartete geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Freigaben zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Mittel zur Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Unsicherheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen, die das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82009Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82009&tr=1



