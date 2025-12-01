Cathie Wood hat in der vergangenen Woche eine Reihe von neuen und teilweise unbekannten Aktien in das eigene Portfolio gekauft. Diese Papiere kauft die Star-Investorin jetzt und diese wirft sie aus dem Portfolio. Cathie Wood ist dafür bekannt, ihr Portfolio gerne einmal durcheinanderzuwirbeln. Nun hat die Fondsmanagerin in der vergangenen Woche wieder einige Transaktionen gemacht und dabei eine Reihe ihrer Positionen in bekannten Aktien wie AMD oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...