München (ots) -Neue Runde, neues Spiel: Die ARD-Erfolgsserie "Asbest" geht in die zweite Staffel. Polizei, Politik und sogar die eigene Familie möchten Momo (Xidir Koder Alian) hinter Gittern sehen, um ein fatales Geheimnis zu schützen!Ab Freitag, 5. Dezember, startet "Asbest 2" in der ARD Mediathek. Ab 23:55 Uhr laufen die sechs Folgen auch im Ersten.Düstere Knastflure, tödliche Geheimnisse, Verrat und Intrigen: "Asbest 2" ist ein wilder Mix aus Straßenslang, Knastpoesie und jeder Menge Action. Momo Kaval (Xidir Koder Alian) ist auf der Flucht. Sein Angriff auf einen Wärter beim Knastausbruch macht alles noch schlimmer: Jetzt wird er als Mörder gesucht! Während ihm der Schnüffler Weiß (Jan Georg Schütte) auf den Fersen bleibt, zieht die knallharte Sonderermittlerin Melnik (Deleila Piasko) den Fall an sich. Der Auftrag kommt vom aalglatten Innensenator Köhler (Fabian Hinrichs). Familienoberhaupt Ámar (Stipe Erceg) und dessen Handlanger Hassan (Veysel Gelin) checken unterdessen ins Gefängnis ein, wo mit dem "Kurden" (Kida Khodr Ramadan) bereits ein mächtiger Gegenspieler wartet, der sich den korrupten Oberaufseher Besic (Clemens Schick) gefügig gemacht hat. Draußen eskalieren die Revierkämpfe. Ámar kauft sich mit einem Verrat aus der Haft frei, um für Ordnung zu sorgen. Doch vor allem muss er Momo fürchten, der sich der Wahrheit über den Tod seines Vaters Schritt für Schritt nähert.Zum eingespielten "Asbest"-Cast mit Veysel Gelin, Ludwig Trepte, Jasmin Tabatabai, Jan Georg Schütte, David Kross, Detlev Buck und Kida Khodr Ramadan stoßen in der zweiten Staffel Clemens Schick als spielsüchtiger Wärter, Deleila Piasko als knallharte Ermittlerin und Fabian Hinrichs als skandalumwitterter Politiker sowie Leo Kunz und Kati Angerer hinzu.Regie führen Olivia Retzer ("Testo") und Juri Sternburg ("Die Zweiflers"), der auch die Drehbücher schrieb. Die Idee zur Serie stammt von Katja Eichinger. "Asbest 2" ist eine Produktion der PANTALEON Films GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film für die ARD Mediathek.Produzenten sind Dan Maag und Marco Beckmann. Die Redaktion der Serie verantworten Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto Film). Die Serie wird gefördert vom German Motion Picture Fund, FISA+, BKM und ABA.