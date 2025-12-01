Die Greater Manchester Combined Authority hat die Freigabe von knapp 60 Millionen Pfund genehmigt, mit denen rund 220 weitere Batterie-elektrische Busse für das ÖPNV-System der Region angeschafft werden können. Die ersten dieser neuen E-Busse sollen bis Ende 2026 in Betrieb gehen. Die neuen E-Busse sollen in das sogenannte "Bee Network" integriert werden. Dabei handelt es sich um ein 2023 gestartetes Großprojekt in Greater Manchester, das Bus, Straßenbahn, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net