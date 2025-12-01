Die Greater Manchester Combined Authority hat die Freigabe von knapp 60 Millionen Pfund genehmigt, mit denen rund 220 weitere Batterie-elektrische Busse für das ÖPNV-System der Region angeschafft werden können. Die ersten dieser neuen E-Busse sollen bis Ende 2026 in Betrieb gehen. Die neuen E-Busse sollen in das sogenannte "Bee Network" integriert werden. Dabei handelt es sich um ein 2023 gestartetes Großprojekt in Greater Manchester, das Bus, Straßenbahn, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.