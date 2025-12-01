Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck senken zum 1. Januar 2026 die Preise für das Laden von Elektrofahrzeugen an öffentlichen Ladestationen. Runter geht's für Kunden mit Ladekarte des Unternehmens um 3 Cent pro kWh - das Laden an AC-Ladestationen kostet fortan 49 Cent/kWh und an DC-Ladestation 59 Cent/kWh. Damit reihen sich die Stadtwerke Jena in die Reihe der Anbieter ein, die die Preise für Ladestrom rund um den Jahreswechsel senken. So hat bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net