Berlin (ots) -Immer mehr Menschen in Deutschland nutzen die Impfangebote und Impfaktionen der Apotheken. Mit der Aktion 'Lange Nacht des Impfens' hatten Apotheken am 8. Oktober dieses Jahres in zahlreichen Bundesländern die diesjährige Impfsaison für Grippe- und COVID-19-Impfungen eingeleitet. In weiteren Regionen gab es sogar einen 'Langen Tag des Impfens' oder gar einen ganzen 'Monat des Impfens'. Alleine an den Aktionen am 8. Oktober 2025 beteiligten sich bundesweit rund 700 Apotheken. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der ABDA und der GEDISA - Gesellschaft für digitale Services der Apotheken mbH. Rund 16.600 Impfungen wurden an dem Aktionstag in den Apotheken gegen Grippe oder/und COVID-19 verabreicht. Auch an den Folgetagen blieb das Interesse der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger an den Apotheken-Impfungen groß: Am 9. Oktober impften die Apotheken mehr als 5.500 Mal.Die Zahlen zeigen auch, die steigende Bereitschaft der Apotheken spezielle Impfangebote zu machen und das große Interesse der Bevölkerung an den Impfangeboten der Apotheken: Im Vorjahr nahmen an der 'Langen Nacht des Impfens' am 2. Oktober 2024 rund 390 Apotheken teil und verabreichten insgesamt 4.800 Impfdosen. Somit hat sich die Zahl der teilnehmenden Apotheken innerhalb eines Jahres in etwa verdoppelt und die Zahl der Impfungen sogar fast vervierfacht.Thomas Preis, Präsident der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände: "Unsere 'Lange Nacht des Impfens' hat sich etabliert und wird von Jahr zu Jahr von immer mehr Menschen genutzt. Mit dem gut erreichbaren Impfangebot in den Apotheken sprechen wir viele Menschen an, die sich sonst nicht durch eine Impfung gegen Grippe oder Corona vor Infektionen schützen würden. Mit unserem wohnortnahen Angebot können wir dabei helfen, Impflücken zu schließen."Insgesamt hatten acht Apothekerkammern oder -verbände in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu verschiedenen Aktionen aufgerufen. Oftmals boten Apotheken die Impfungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten an. Ob eine Apotheke Impfungen anbietet, entscheidet die Apothekenleiterin bzw. der Apothekenleiter. Eine Übersicht der impfenden Apotheken findet man unter www.apoguide.de.Besonders wichtig ist in diesem Jahr die Grippeimpfung, denn die aktuell bereits in anderen europäischen Ländern kursierenden Grippeviren scheinen wesentlich aggressiver zu sein als in den Vorjahren. Der volle Impfschutz wird schon 14 Tage nach der Impfung erreicht und hält ein halbes Jahr bis die Gefahr einer Grippewelle im Frühjahr wieder endet.Mehr Informationen auf www.abda.de