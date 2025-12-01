Eschborn (ots) -Mit "Frankreich, mon Amour", der neuen Rundreise von trendtours, lernen Gäste des Best-Ager-Spezialisten die große Vielfalt unseres Nachbarlandes kennen. In zwölf Tag reisen sie vom Elsass über das Burgund und die Mittelmeerregion bis hin zur Atlantikküste und nach Paris. Sie erkunden jahrhundertealte Städte, fahren durch eindrucksvolle Landschaften und erhalten Einblick in kulinarische Traditionen.Zwischen Geschichte und GegenwartWas diese Reise besonders macht, ist die Vielfalt der Perspektiven: historische Stadtkerne, UNESCO-Welterbestätten, Begegnungen mit römischer Baukunst, mittelalterlichen Festungsanlagen und Schauplätzen der französischen Geschichte. Bahn- und Bootserlebnisse - etwa im Dordogne-Tal oder auf der Seine - sorgen für zusätzliche Blickwinkel. Auch kulinarisch zeigt sich das Land charakteristisch: Eine Senfverkostung in Dijon sowie eine Weinprobe an der Loire gehören fest zum Programm.Frankreichs viele FacettenNeben regionalen Zentren wie Lyon, Toulouse oder Bordeaux führt die Route auch in kleinere Orte, die für ihre Atmosphäre und ihr kulturelles Erbe stehen. Die mittelalterliche Silhouette von Carcassonne, der Pilgerort Rocamadour oder die Weinlandschaften rund um Saint-Émilion bieten Einblicke in jene Seiten Frankreichs, die abseits der Metropolen den Charakter des Landes prägen. Wer möchte, kann darüber hinaus einen weiteren Ausflugstag buchen, der unter anderem zu den Grotten von Lascaux und zu einer Bootsfahrt im Dordogne-Tal führt.Zum Abschluss öffnet Paris seine Kulisse: Eine Orientierungsfahrt und eine Fahrt auf der Seine geben Raum für Eindrücke, bevor die Reise Richtung Champagne und schließlich zurück in die Heimat führt.Reisetermine und BuchungDie 12-tägige Busreise "Frankreich, mon Amour" wird zwischen März und November 2026 an verschiedenen Terminen angeboten und ist ab 1.199 Euro buchbar. Im Reisepreis enthalten sind die Busrundreise durch Frankreich, 11 Übernachtungen im Doppelzimmer, Frühstück, Ausflüge laut Programm und eine deutschsprachige Reiseleitung ab Elsass/bis Reims.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder www.trendtours.de/reisen/frankreich.Über trendtours:trendtours ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2024 mehr als 261.000 Gäste und einen Umsatz von über 302 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 4.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.Pressekontakt:KC3 GmbHinfo@koepers-kc3.de+49 170 5672100Original-Content von: trendtours Touristik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133410/6170018