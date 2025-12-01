Windows 11 kommt nicht so gut an, wie Microsoft es sich erhofft hat. Selbst nach dem Support-Aus des Vorgängers verzichten Millionen User:innen auf das Upgrade. Warum der Wechsel Privatpersonen und Unternehmen weiterhin vor große Herausforderungen stellt. Microsoft hat das Support-Ende von Windows 10 lange angekündigt. Im Oktober 2025 war es dann eigentlich so weit: Millionen Rechner verloren den Zugang zu Sicherheits- und Feature-Updates. Der ursprüngliche ...

