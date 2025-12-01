+12% Solana Kurs Prognose, kann SOL den Weg zurück über 150 USD schaffen

Solana zeigt nach einem turbulenten November wieder Stärke. Der Kurs bewegt sich aktuell im Bereich von 130 bis 140 USD, während Analysten ein mögliches Plus von etwa +12 % einpreisen. Entscheidend werden jetzt technische Schlüsselzonen, ETF Zuflüsse und der Zustand des Solana Ökosystems, das zuletzt deutliche Aktivität bei Stablecoins und Infrastruktur Nutzungen zeigte.

Marktüberblick, wo Solana nach dem November Schock steht

Solana handelt Ende November 2025 wieder stabiler, nachdem die Korrektur die Kurse zeitweise unter 130 USD gedrückt hatte. Ein aktueller Bericht nennt Werte um 136 bis 137 USD und bestätigt einen Rückgang um rund 27 % gegenüber den Spitzenwerten Anfang des Monats.

Solana Preis, 1. December 2025 - Quelle: CoinMarketCap

Wichtig ist, dass die Zone um 121 bis 123 USD mehrfach verteidigt wurde. Genau hier griffen Käufer zuverlässig ein, was das Risiko eines tieferen Abverkaufs reduzierte.

Mit der Beruhigung am Gesamtmarkt rückt Solana für viele Investoren wieder in Fokus. Die Kombination aus hoher On Chain Aktivität, konstruktiver Kursstruktur und wachsendem institutionellen Interesse setzt die Grundlage für ein mögliches Reversal.

Technische Analyse, warum +12 % momentan als realistisches Szenario gilt

Die aktuelle Solana Range zeigt klare Marken. Auf der Unterseite bildet der Bereich 121 bis 126 USD eine robuste Basis, während zwischen 135 und 140 USD der erste feste Widerstand liegt.

Darüber folgt die entscheidende Zone um 144 bis 146 USD. Wird sie mit ausreichend Volumen überwunden, rückt der Bereich um 150 USD automatisch in Reichweite. Von Kursen um 135 USD entspricht das einem Anstieg von rund +12 %.

Analysten betonen allerdings auch Risiken. Ein Death Cross zwischen dem 50 und 200 Tage Durchschnitt bleibt aktiv und zeigt, dass der Markt noch nicht vollständig bullisch gedreht hat. Dieser Faktor verliert erst an Bedeutung, wenn Solana stabile Schlusskurse über 146 USD liefert.

Fundamentale Faktoren, warum Solana weiterhin überzeugt

Ein wesentlicher Treiber ist die stabile Nachfrage nach USDC auf Solana. Circle hat im Jahr 2025 rund 36,25 Milliarden USDC auf dem Netzwerk ausgegeben, etwa 8 Milliarden davon im November.

Zwischen Oktober und November wurden zudem mehr als 12,25 Milliarden USDC neu gemintet, teils über 1 Milliarde pro Tag.

Das bestätigt Solanas Rolle als einer der wichtigsten Stablecoin Hubs im Markt.

Hinzu kommen die neuen Spot Solana ETFs in den USA. Seit dem Start Ende Oktober verzeichneten die Produkte fast drei Wochen ununterbrochene Nettozuflüsse und erreichten rund 476 bis 568 Millionen USD an Assets.

Später näherten sich die ETFs sogar der Marke von 918 Millionen USD, bevor die ersten spürbaren Abflüsse um 8,1 Millionen USD einsetzten.

Stablecoin Nutzung und institutionelle Zuflüsse ergeben eine fundamentale Basis, die ein Szenario von +12 % plausibel macht, sofern das Marktumfeld stabil bleibt.

Risiken, die Solanas Sprung über 150 USD verzögern könnten

Das technische Setup bleibt sensibel. Solange Solana innerhalb des fallenden Kanals bleibt, kann ein einziger schwacher Markt Tag genügen, um die Zone um 121 USD erneut unter Druck zu setzen.

ETF Zuflüsse sind ein weiterer unsicherer Faktor. Die jüngsten Abflüsse zeigen, wie schnell kurzfristige Kapitalströme kippen können.

Auch das makroökonomische Umfeld spielt eine zentrale Rolle. Erwartete Zinssenkungen, neue Datenpunkte oder größere Bitcoin Bewegungen können die Marktstimmung in beide Richtungen drehen. Ein Ausbruch Richtung 150 USD bleibt möglich, aber keineswegs garantiert.

PepeNode, Meme Presale Dynamik und der indirekte Effekt auf Solana

Parallel dazu sorgt PepeNode für Aufmerksamkeit im Meme Segment. Das Projekt kombiniert ein Mine to Earn Konzept mit gamifizierter Infrastruktur, bei dem Nutzer virtuelle Mining Rigs und Nodes innerhalb einer Browser Simulation einsetzen, um Tokens zu verdienen.

Ein aktueller Bericht nennt ein Presale Volumen von rund 2,2 Millionen USD.

Gleichzeitig zeigen Marktdaten, dass PepeNode noch kein aktives Trading Pair auf großen Börsen besitzt und nicht auf CEX oder DEX gelistet ist.

Für Solana ist der Meme Hype dennoch relevant. Projekte wie PepeNode zeigen, dass Risikobereitschaft im Markt weiterhin vorhanden ist. In solchen Phasen wird häufig zunächst in spekulative Presales investiert, bevor Kapital später in größere Altcoins wie Solana zurückfließt.

Gleichzeitig konkurrieren diese Projekte um Aufmerksamkeit und Kapital. Während PepeNode eher spekulativ bleibt, steht Solana für Infrastruktur, Liquidität und institutionelle Nutzung. Beide Entwicklungen verlaufen oft parallel und dienen Analysten als Indikatoren für Marktstimmung und Risikoappetit.

Fazit, was Solana jetzt für einen echten Ausbruch über 150 USD braucht

Die +12 % Solana Kurs Prognose ist realistisch, aber sie hängt an klaren Bedingungen. Entscheidend sind Schlusskurse über 140 USD, ein sauberer Bruch der Zone 144 bis 146 USD und anhaltendes Volumen.

Fundamental bleibt Solana stark aufgestellt. Die stabile USDC Nachfrage, die beeindruckenden ETF Zuflüsse und die hohe Netzwerkaktivität zeigen, dass das Projekt weiterhin eine zentrale Rolle im Altcoin Markt spielt.

Die wichtigsten Marken für die kommenden Tage sind klar. Unterstützung 121 bis 126 USD, Widerstand 144 bis 150 USD. Zwischen diesen Levels entscheidet sich, ob Solana den Weg zurück über 150 USD schafft oder erneut in die Konsolidierung fällt.