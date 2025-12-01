Laut einem Report der Capital Group erreichten die globalen Dividenden im dritten Quartal 2025 einen Rekordwert von 518,7 Milliarden US-Dollar. Der Anstieg gegenüber dem Vergleichsquartal 2024 betrug 6,2 Prozent. Die globale Dynamik hält mit deutlichen Zuwächsen in den USA, Asien und Europa an während die Entwicklung in China, Hongkong und Großbritannien schwach war. Finanz-, Software- und Transportwerte waren im dritten Quartal die wichtigsten Wachstumstreiber. ...

